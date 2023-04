In Russland wird offenbar immer massiver gegen Verstöße gegen die Truppendisziplin vorgegangen. Bereits für den Versuch, den Dienstvertrag zu beenden, oder kleinere Vergehen wie Trunkenheit würden Soldaten in improvisierte Zellen, sogenannte »Zindans« gesteckt, teilte das Verteidigungsministerium in London mit.