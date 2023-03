Mkrtytschew rückt in den Fokus der USA

Die USA sehen bei dem Angebot jedoch einen Verstoß gegen Resolutionen des Uno-Sicherheitsrates, wie Kirby sagte. »Wir werden diese Angelegenheit weiterhin genau beobachten.« Bereits zuvor hatten die USA Nordkorea vorgeworfen, Waffen an die russische Söldnergruppe Wagner geliefert zu haben. Nordkorea bestreitet das.

In den Fokus rückt in der Angelegenheit der Waffenhändler Mkrtytschew. Gegen den slowakischen Staatsbürger verhängten die USA am Donnerstag Sanktionen, durch die etwa Vermögenswerte in den USA eingefroren werden. Zudem drohen Personen, Banken und anderen Firmen, die künftig mit Mkrtytschew Geschäfte machen, ebenfalls Sanktionen – ein Schritt, der mögliche internationale Geschäfte der Betroffenen deutlich erschweren dürfte.