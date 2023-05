In den vergangenen Wochen häuften sich Anschläge durch Unbekannte auf russische Infrastruktur und Versorgungswege. So geriet etwa am vergangenen Wochenende auch ein Treibstofflager auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch eine Drohnenattacke in Brand.

Kiews Streitkräfte hatten Ende April mitgeteilt, dass die Drohnenattacke auf der Krim der Vorbereitung auf den geplanten Gegenangriff gedient habe. »Die Unterwanderung der feindlichen Logistik ist eines der Vorbereitungselemente für die mächtigen Aktivhandlungen unserer Verteidigungskräfte, über die wir schon seit Langem sprechen«, sagte die Pressesprecherin des Südkommandos der ukrainischen Armee, Natalija Humenjuk, im Fernsehen. »Und diese Arbeit bereitet die groß angelegte Offensive vor, auf die alle warten.«