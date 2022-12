Luftalarm in der gesamten Ukraine

08.39 Uhr: In allen ukrainischen Regionen ist am Morgen Luftalarm ausgelöst worden. Wie Behördenvertreter mitteilten, heulten Luftsirenen in den Städten. Bisher unbestätigten ukrainischen Berichten zufolge könnte der Alarm ausgerufen worden sein, nachdem russische Jets in Belarus in die Luft gegangen waren. Die Informationen aus dem Kriegsgebiet lassen sich jedoch kaum bis gar nicht sofort verifizieren.