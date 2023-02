Der kommunistische Abgeordnete Michail Abdalkin aus der Region Samara veröffentlichte nach der Rede Putins ein Video auf YouTube, das zeigt, wie er vor seinem Computer sitzt und Putin zuhört – an seinen Ohren hängen dabei Spaghetti. Im Russischen gibt es den Ausdruck »Nudeln an die Ohren hängen«, was so viel bedeutet wie: jemanden belügen/hinters Licht führen.