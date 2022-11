Erst kürzlich hatte der reichste Mann der Welt beim Thema Ukraine für Unruhe gesorgt. So schrieb er an das amerikanische Verteidigungsministerium in einem Brief, man sei nicht in der Lage, den Satellitendienst Starlink »für eine unbestimmte Zeit« zu finanzieren.

Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar hatte Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX den Satellitendienst Starlink in der Ukraine aktiviert. Zivilisten und Soldaten wurde so selbst in Gebieten mit zerstörter Infrastruktur den Zugang zu Internet und Mobilfunk ermöglicht.