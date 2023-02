Mahnmal gegen den Krieg Panzerwrack vor russischer Botschaft in Berlin abtransportiert

6 / 9

Auch an anderer Stelle wurde in Berlin bereits an Russlands Aggression erinnert: Auf dem Kurfürstendamm wurde im vergangenen August ein verbranntes Auto aus dem ukrainischen Butscha gezeigt. In dem Fahrzeug starben vier Menschen. In der Stadt mordeten die russischen Besatzer wahllos und begingen nach Ansicht internationaler Beobachter Kriegsverbrechen.