Fünf Stunden und 37 Minuten dauerte der Luftalarm in Kiew am Montag an. Laut ukrainischen Medien war es der längste Luftalarm in der Hauptstadt seit Kriegsbeginn am 24. Februar. Weitere Ziele der russischen Luftangriffe waren die Städte Charkiw, Chmelnyzkyj, Dnipro, Lwiw, Mykolajiw, Poltawa, Saporischschja, Schytomyr und Ternopil.