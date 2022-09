Entsprechend groß ist die ukrainische Euphorie. Dabei ist zu beachten, dass sämtliche Äußerungen in den sozialen Medien immer auch Teil der Propaganda sind – die zu einer modernen Kriegsführung dazugehört. Je größer der Erfolg der ukrainischen Streitkräfte wirkt, desto größer – so die Hoffnung – sind Angst und Schrecken, die sich unter russischen Soldaten verbreiten. So twitterte das Verteidigungsministerium in Kiew am Mittag ein Video von einem ganzen Bataillon ukrainischer Soldaten, das offenbar in einem Wald zu Geigenklängen die Nationalhymne singt. »Vor dem Kampf«, heißt es dazu.

Ein ukrainischer Regierungsberater witzelt auf Twitter gar , Russland fordere eine dringende Sitzung des Uno-Sicherheitsrats. »Sie haben eine Offensive für Cherson versprochen und nehmen stattdessen Isjum! Nicht fair!« Garniert mit dem Hinweis: »Natürlich ein Scherz.«