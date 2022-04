Zwischenfall im Schwarzen Meer Russischer Raketenkreuzer »Moskwa« nach Explosion schwer beschädigt

Die Besatzung des russischen Raketenkreuzers »Moskwa« ist nach Angaben aus Moskau nach einem Zwischenfall vollständig evakuiert worden. Das Schiff der Schwarzmeerflotte sei durch die »Detonation von Munition infolge eines Brandes« schwer beschädigt, berichteten die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti in der Nacht zu Donnerstag. Sie beriefen sich dabei auf eine Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums.

Wenige Stunden zuvor hatte der Gouverneur der südukrainischen Region Odessa , Maxym Martschenko, bei Telegram erklärt, ukrainische Soldaten hätten ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer beschossen und beschädigt. Raketen vom Typ Neptun hätten »erheblichen Schaden« an dem russischen Schiff verursacht.

Es sei eine Untersuchung zur Ursache des Feuers eingeleitet worden, hieß es demnach weiter. Die Besatzung des Schiffs sei in Sicherheit.

Der ukrainische Präsidentschaftsberater Olexij Arestowytsch sprach auf YouTube von einer »Überraschung« im Zusammenhang mit dem »Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte«. Das russische Schiff »Moskwa« stehe in Flammen, erklärte Arestowytsch – »in diesem Moment«. Aufgrund der stürmischen See sei unklar, wann das Schiff Hilfe erhalte. Seinen Angaben zufolge hatte die »Moskwa« eine 510-köpfige Besatzung. Das Video wurde veröffentlicht, bevor sich das russische Verteidigungsministerium zu dem Fall äußerte.

Auch der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, deutete in einem Beitrag in sozialen Netzwerken an, das russische Kriegsschiff sei mit einer Rakete des Typs Neptun getroffen worden. Die ukrainische Eigenentwicklung hat eine Reichweite von 280 Kilometern.

Die »Moskwa« ist das wichtigste Schiff der russischen Schwarzmeerflotte. Es soll unter anderem an der Eroberung der ukrainischen Schlangeninsel zu Kriegsbeginn vor knapp sieben Wochen beteiligt gewesen sein.