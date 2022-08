»Ich habe keine Angst, im Krieg zu kämpfen«, sagt Filatjew dem »Guardian«. »Aber ich brauche das Gefühl der Gerechtigkeit, das Gefühl, dass das, was ich tue, richtig ist.« Aufgrund einer Augeninfektion wurde Filatjew von der Front abgezogen. Er beschloss, nicht mehr an die Front zurückzukehren.

»Die meisten Menschen in der Armee sind unzufrieden mit dem, was dort vor sich geht, sie sind unzufrieden mit der Regierung und ihren Befehlshabern, sie sind unzufrieden mit Putin und seiner Politik, sie sind unzufrieden mit dem Verteidigungsminister, der nie in der Armee gedient hat«, schreibt Filatjew in seinem Buch.