Der britische Außenminister James Cleverly kritisierte, Lawrow wolle die kollektive Verurteilung durch den Sicherheitsrat nicht hören. »Er hat die Kammer verlassen. Ich bin nicht überrascht«, sagte Cleverly.

Blinken fordert Ende von »rücksichtslosen nuklearen Drohungen«

Parallel zur Uno-Generalversammlung hatte der russische Präsident Wladimir Putin in den vergangenen Tagen angekündigt, sein Vorgehen noch zu verschärfen. So will er in mehreren besetzten ukrainischen Gebieten in Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen will, was international als völkerrechtswidrig angesehen wird. Außerdem kündigte er die Mobilisierung von 300.000 Reservisten an und sagte, Russland werde zum eigenen Schutz »alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen« – was als Drohung mit Atomwaffen verstanden wurde.