Die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa, berichtete ebenfalls von zahlreichen Vergewaltigungen im Land. Etwa 25 Mädchen und Frauen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren seien »systematisch vergewaltigt« worden, während sie im Keller eines Hauses in Butscha festgehalten wurden. »Neun von ihnen sind schwanger«, sagte Denisowa. »Russische Soldaten sagten ihnen, sie würden sie bis zu dem Punkt vergewaltigen, an dem sie keinen sexuellen Kontakt mehr mit Männern haben wollten – um zu verhindern, dass sie ukrainische Kinder bekommen.«

Das sagt Moskau

Der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin fordert, russischen Kritikern des Militäreinsatzes in der Ukraine die Staatsbürgerschaft zu entziehen. »Die große Mehrheit unserer Bürger unterstützt den besonderen Militäreinsatz in der Ukraine, sie verstehen seine Notwendigkeit für die Sicherheit unseres Landes und unserer Nation«, schrieb Wolodin am Montag bei Telegram. Es gebe jedoch auch »Verräter«, denen bislang nicht die Staatsbürgerschaft entzogen werden könne. »Aber vielleicht wäre das gut«, fügte er hinzu.

Als Beispiel nannte Wolodin den Fall der Journalistin Marina Owsjannikowa, die Mitte März während einer Livesendung im russischen Staatsfernsehen ein Schild mit der Aufschrift »Nein zum Krieg« in die Kamera gehalten hatte. Ein Interview mit der Journalistin können Sie hier nachlesen .

Wirtschaftliche Konsequenzen

Der russische Krieg gegen die Ukraine könnte die globale Wirtschaft nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) in diesem Jahr bis zu 1,3 Prozentpunkte Wachstum kosten. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2022 nach Modellrechnungen nur noch um 3,1 bis 3,7 Prozent wachsen, erklärte die WTO in einer Analyse über die Folgen des Krieges für den Handel . Als Grund führt die Organisation höhere Lebensmittel- und Energiepreise und fallende Exporte Russlands und der Ukraine an.