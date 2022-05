Abtrünnige Region in Georgien Südossetien kündigt Referendum über Beitritt zur Russischen Föderation an

In Georgien planen die Behörden der abtrünnigen Region Südossetien den nächsten Schritt zu einem möglichen Anschluss an die Russische Föderation. Am 17. Juli soll eine Volksbefragung über einen Beitritt abgehalten werden. Der noch amtierende Präsident des Gebietes, Anatoli Bibilow, unterzeichnete am Freitag ein entsprechendes Dekret, wie sein Büro mitteilte. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine.