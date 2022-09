In Regionen im Süden und Osten der Ukraine gab es in der Nacht Luftangriffe.

Ukrainischer Gaskonzern klagt gegen Gazprom

Der ukrainische Staatskonzern Naftogaz hat den russischen Gaskonzern Gazprom in Zürich wegen weggefallener Transitgebühren verklagt. »Wir fordern von Gazprom, in vollem Umfang zu bezahlen«, schrieb Naftogaz-Chef Jurij Witrenko am Freitag bei Facebook. Das russische Unternehmen habe seit Mai seinen Transit reduziert und daher weniger überwiesen. Der 2019 unterzeichnete Vertrag sehe jedoch in einer Klausel eine Mindesttransitmenge vor. 2019 hatte Naftogaz in einem ähnlichen Fall bereits umgerechnet über drei Milliarden Euro von Gazprom vor einem schwedischen Schiedsgericht erstritten.