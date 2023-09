Auch an anderen Frontabschnitten im Osten des Landes greife Moskau weiterhin an: Bei Kupjansk in der Region Charkiw unternähmen die Russen mehrere Angriffe täglich und beschössen die Gegend häufig. Die Ukraine ordnete Ende August die Evakuierung der Zivilbevölkerung im Umland von Kupjansk an. Weitere russische Angriffsversuche finden laut Maljar bei den ostukrainischen Ortschaften Lyman, Awdijiwka und Marjinka im Gebiet Donezk statt.

Ukraine rückt offenbar weiter in Richtung Melitopol vor

Erfolge, wenn auch unbestimmtere, meldete Maljar auch aus dem Süden des Landes : Dort rücken die ukrainischen Truppen ihren Angaben zufolge weiterhin in Richtung der strategisch wichtigen Stadt Melitopol am Asowschen Meer vor. Maljar machte allerdings keine Angaben über die Größe des zurückeroberten Gebiets in diesem Raum. Bis nach Melitopol durchzudringen, gilt als Maximalziel der Gegenoffensive.