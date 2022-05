Dieser Vorschlag hat in Kiew selbst eine große Kontroverse ausgelöst. Einige Kiewer sagen, es sei nicht nötig, den Dichter Puschkin zu bestrafen – er sei nicht Lenin . Und der Schriftsteller Bulgakow ist Ukrainer, denn er wurde in Kiew geboren und lebte die Hälfte seines Lebens dort. Und längst verstorbene Klassiker sind nicht dafür verantwortlich, was Putins Regime jetzt tut.

Es ist bekannt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ebenfalls kein Befürworter des Abrisses von Denkmälern ist. Bereits 2018, am Vorabend seiner eigenen Präsidentschaftskandidatur, schlug er vor, anstelle des Abrisses von Lenin-Denkmälern mehr Denkmäler für Schriftsteller in der Ukraine zu errichten: unter anderem für den Autor von »Der Meister und Margarita«, Bulgakow aus Kiew.

Fast keiner von ihnen behandelte die anderen Völker des Russischen Reiches mit dem gebührenden Respekt, und außerdem waren viele davon überzeugt, dass Russland ein Imperium sein sollte. Selbst der in St. Petersburg geborene Joseph Brodsky, Literaturnobelpreisträger von 1987, der die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm und seinen Lebensabend in New York verbrachte, schrieb 1991 ein äußerst bissiges und fast rüpelhaftes Gedicht. In »Über die ukrainische Unabhängigkeit« warf er den Ukrainern vor, Russland zu verraten, indem sie sich von ihm abspalteten.

Der aktuelle Kampf richtet sich nicht nur gegen Schriftsteller der Vergangenheit, die im Zarenreich oder in der Sowjetunion lebten, sondern auch gegen zeitgenössische russische Kulturschaffende. Das ukrainische Kulturministerium forderte neulich, kulturelle Sanktionen gegen Russland zu verhängen: »In diesem praktisch totalitären Land erfüllt die Kultur eine Dienstleistungsfunktion und dient der politischen Propaganda«, sagt der ukrainische Kulturminister Oleksandr Tkachenko. Daher fordert das Ministerium, Russlands Teilnahme an internationalen Festivals, Ausstellungen, Foren und Kunstveranstaltungen auszusetzen (wie es bereits die Teilnahme an der Eurovision): die Biennale von Venedig, Art Basel, Documenta, Cannes, Berlin, Venedig und andere Filmfestivals; die Buchmessen in Salzburg, Avignon, Arena di Verona, Frankfurt und London. Außerdem fordert das Ministerium, dass »die Berichterstattung über die russische Kultur in den Medien eingestellt werden sollte«.

Doch fast alle großen russischen Schriftsteller waren Humanisten und Demokraten, sie haben das Regime heftig bekämpft und waren seine Opfer. Brodsky wurde ins Exil geschickt, Bulgakow wurde das Recht entzogen, seine Stücke in der UdSSR aufzuführen. Tolstoi war eine wichtige Figur der intellektuellen Opposition seiner Zeit, er war gegen alle Kriege, an denen Russland beteiligt war, und wurde exkommuniziert. Das gilt für die meisten der wirklich großen russischen Schriftsteller und Kulturschaffenden.

Doch: Bei allen genannten Veranstaltungen treten die Künstler und Interpreten als Privatpersonen auf. Wir sind hier nicht bei der Eurovision oder der Fußballweltmeisterschaft – viele Kunstwerke werden von internationalen Teams produziert. Die meisten kulturellen Persönlichkeiten Russlands stehen in Opposition zu Putins Regime. Hunderte von Schriftstellern, Künstlern, Musikern und Kulturschaffenden aus Russland haben sich gegen den Angriff auf die Ukraine ausgesprochen – und dann Russland verlassen, weil sie sich nicht mit dem Krieg solidarisieren wollten. Sie können nicht mehr in Russland leben und arbeiten.

Vor drei Jahren wurde er unter einem offensichtlich erfundenen und politisch motivierten Vorwand verhaftet. Dies wurde damals als demonstrativer Akt der Einschüchterung gegen die gesamte unabhängige russische Kunst angesehen. Serebrennikow stand mehr als ein Jahr lang unter Hausarrest. Wegen der Strafverfolgung konnte er nicht an den Premieren zweier seiner Filme teilnehmen, die in Cannes im Wettbewerb liefen. In diesem Jahr wird er zum ersten Mal die Gelegenheit haben, seinen Film in Cannes zu sehen – aber ukrainische Filmemacher haben bereits angekündigt, dass sie protestieren und die Vorführung seines Films blockieren werden. Obwohl Serebrennikow ein Anti-Putin-Regisseur ist, heißt es, sein Film sei mit Unterstützung des sanktionierten russischen Oligarchen Roman Abramowitsch gedreht worden.

Das erste symbolische Opfer wird natürlich Kirill Serebrennikow sein, einer der berühmtesten Filmemacher Russlands. Sein Film »Tchaikovsky's Wife« wird bei den Filmfestspielen in Cannes im Hauptwettbewerb laufen. Serebrennikow ist der berühmteste Theaterregisseur Russlands und der Hauptgegner der staatlichen Kulturpolitik; sein Werk hat nie in Putins Rahmen gepasst, weder ideologisch noch ästhetisch.

Fast alle neuen russischen Emigranten, die Putin in Russland bekämpft haben und nach Ausbruch des Krieges vor ihm geflohen sind, standen bereits vor ähnlichen Problemen. Der russische Pass ist vielerorts zu einem unüberwindbaren Hindernis geworden. Einige Theater, Ausstellungen, Wettbewerbe und Universitäten haben begonnen, ihre eigenen Sanktionen zu verhängen, ohne auf Anrufe aus der Ukraine zu warten – und niemand achtet auf politische Ansichten oder Biografien der Sanktionierten!

Nur Banken sind noch vorauseilender – sie haben pauschal Sanktionen gegen russische Bürger verhängt. Sie geben sich nicht mit unnötigen Details ab, es scheint viel einfacher, die Konten russischer Bürger zu schließen, als herauszufinden, wer sie sind, was sie getan haben und woher ihr Geld stammt. (So wurde etwa mein Konto in Deutschland, das ich nach meiner Ausreise aus Russland eröffnet hatte, drei Wochen später geschlossen – ohne Erklärung).

Ein weiterer Trumpf für die russische Propaganda

Die Probleme der russischen Kultur im Ausland sind ein willkommener Trumpf der russischen Propaganda. In den russischen Fernsehkanälen wird täglich von einem »Völkermord« an den Russen in Europa gesprochen. Und auch Putin selbst hat sich in einer unerwarteten Weise geäußert: Er behauptete, dass versucht werde, die russische Kultur zu zerstören, wie J.K. Rowling, der vorgeworfen wurde, transphob zu sein. Der Vergleich schockierte die Harry-Potter-Autorin selbst. »Kritik an der westlichen Kultur der Annullierung wird vielleicht nicht am besten von denjenigen geäußert, die derzeit Zivilisten abschlachten oder ihre Kritiker inhaftieren und vergiften«, schrieb sie und fügte den Hashtag #IStandWithUkraine hinzu.

Ironischerweise beklagt sich die russische Propaganda über eine »Kultur der Annullierung« – doch die härteste Annullierung russischer Künstler findet in Russland selbst statt. Filme werden aus dem Verleih genommen, wenn sich einer der Darsteller gegen den Krieg ausgesprochen hat; Konzerte werden verboten, Ausstellungen geschlossen. Das russische Theater wurde von einer Welle der Repression getroffen: Mehrere prominente russische Dramatiker (wie Iwan Wyrjapajew, Michail Durnenkow, Asja Woloschina) sprachen sich gegen den Krieg aus, und die Theater im ganzen Land verboten sofort ihre Stücke. Die protestierenden Regisseure und Schauspieler wurden massenhaft entlassen.

Aber diese interne Repression ist natürlich nicht so sichtbar wie die internationalen Sanktionen. Diejenigen, die in Russland geblieben sind und für ihre mutige Haltung bestraft wurden, wissen, dass sie für die Wahrheit leiden. Diejenigen, die das Land verlassen haben und wegen ihrer Pässe bestraft werden, fühlen sich ungerecht behandelt. Aber sie verstehen auch, dass Krieg ist, dass Menschen sterben, dass es viel Ungerechtigkeit gibt – also müssen sie das aushalten. Geschlossene Konten oder verbotene Vorstellungen sind nicht so schlimm wie zerbombte Häuser und ermordete Kinder. Vorurteile und unausgesprochene Sanktionen gegen die russische Kultur sind unvermeidlich, sie werden lange anhalten. Und diejenigen, die sich Putin am stärksten widersetzt haben, werden noch lange für ihn verantwortlich gemacht werden.

Die verbliebene Zivilgesellschaft fühlt sich wie in einer Pestbaracke eingesperrt

Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Der Kulturkrieg vergrößert die Kluft, die sich zwischen der russischen Gesellschaft und dem Rest der Welt aufgetan hat. Der Kulturkampf schwächt Putin nicht, er stärkt ihn nur. Immer mehr junge Russen sind davon überzeugt, dass der Westen voreingenommen und ungerecht ist; dass er Russland und alle Russen hasst – nicht allein Putin.

In den 1980er-Jahren, vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, strebten alle Menschen, die hinter dem Eisernen Vorhang lebten, in den Westen. Sie wollten wie in Europa leben und schenkten der sowjetischen Propaganda keinen Glauben. Die Propaganda erschien ihnen als eine weit hergeholte Lüge, denn die westliche Kultur zeigte, dass sie bereit war, diejenigen aus der Sowjetunion zu akzeptieren und zu unterstützen, die ihre Werte teilten. Jetzt ist die Situation umgekehrt. Die in Russland verbliebene Zivilgesellschaft fühlt sich wie in eine Pestbaracke eingesperrt – in der Hoffnung, dass dort alle sterben, die Guten wie die Bösen, und niemand es lebend herausschafft. Und genau dieses Gefühl ist ein schrecklicher Schlag für die Zukunft der russischen Gesellschaft und für die Werte, für die die russische Kultur immer gekämpft hat und weiterhin kämpft.