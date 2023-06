Konkret macht Uno-Generalsekretär António Guterres Russland für die Tötung von 136 Kindern im vergangenen Jahr verantwortlich, bei der Vorstellung des Berichts zeigte er sich »schockiert«. Die russische Armee wurde nun in eine Uno-Liste von Organisationen aufgenommen, die schwere Vergehen gegen Kinder in bewaffneten Konflikten begehen. Zugleich legte die Uno auch der Ukraine zur Last, für die Tötung von Kindern verantwortlich zu sein.