Der Uno-Sicherheitsrat hat sich mehr als zwei Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erstmals auf eine gemeinsame Stellungnahme geeinigt. Das mächtigste Uno-Gremium erklärte am Freitag einstimmig – also auch mit Zustimmung von Aggressor Russland –, man sei »zutiefst besorgt« über den Konflikt in der Ukraine.