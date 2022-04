Krieg in Osteuropa »Unzählige« Tote in Mariupol, Selenskyj spottet über Putin – das geschah in der Nacht

Was in den vergangenen Stunden geschah In der belagerten Hafenstadt Mariupol haben die Einsatzkräfte laut Bürgermeister Vadym Boychenko damit aufgehört, die Leichen zu zählen. Das berichtete die BBC . Schätzungsweise seien in der Stadt 21.000 Menschen gestorben, sagte der Politiker.

In Butscha und anderen Kiewer Vororten wurden laut ukrainischem Innenministerium 720 Menschen getötet, mehr als 200 Personen gelten als vermisst. Allein in Butscha wurden nach Angaben des Bürgermeisters 403 Leichen gefunden. Die Zahl könnte noch steigen. Diese Angaben konnten bislang nicht unabhängig überprüft werden.

Außerdem teilten die Behörden mit, dass die Leichen von sechs Zivilisten mit Schusswunden in einem Keller des Dorfes Schewtschenkoje gefunden wurden. Man gehe davon aus, dass russische Streitkräfte dafür verantwortlich seien.

Bild vergrößern Ein Gemeindearbeiter exhumiert die Leiche eines getöteten Zivilisten in Andriivka bei Kiew Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Das sagt Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von der internationalen Gemeinschaft vorbeugende Schritte gegen den möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch Russland. Dies sei nötig wegen des wiederholten Einsatzes von Phosphormunition und wegen der russischen Drohung, in Mariupol Chemiewaffen einzusetzen. Das sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache am späten Dienstagabend. »Reagieren Sie präventiv! Denn nach dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen ändert eine Reaktion nichts mehr.«

Selenskyj äußerte sich auch zu den Worten von Kremlchef Wladimir Putin, der in Russland »Spezialoperation« genannte Krieg verlaufe nach Plan. »Ganz ehrlich, niemand in der Welt versteht, wie ein solcher Plan aufgestellt werden konnte.« Was tauge ein Plan, der den Tod Zehntausender eigener Soldaten vorsehe, fragte Selenskyj. Dabei sei klar, dass in Moskau die Zahl der getöteten Ukrainerinnen und Ukrainer ohnehin nicht interessiere. Selenskyj zitierte ukrainische Zahlen, wonach bereits 20.000 russische Soldaten getötet worden seien. Westliche Schätzungen gehen von mehreren Tausend Toten aus. Der Kreml selbst spricht nur von schweren Verlusten.

Bild vergrößern Wolodymyr Selenskyj Foto: Uncredited / dpa

Putin gebe vor, alles für die Menschen und für den Donbass zu tun, sagte Selenskyj. Dabei habe das ostukrainische Kohle- und Stahlrevier selbst im Zweiten Weltkrieg nicht so schnell so heftige Gewalt erlitten wie nun von den russischen Truppen. Mit Blick auf die Belagerung von Mariupol sagte Selenskjy, die russischen Streitkräfte wiederholten die Blockade von Leningrad. Die Belagerung von Leningrad (heute wieder St. Petersburg) durch die deutsche Wehrmacht mit über einer Million Toten zwischen 1941 und 1944 gilt als eines der schlimmsten nationalsozialistischen Kriegsverbrechen.

Außerdem schlug der ukrainische Präsident einen Austausch des festgenommenen prorussischen Politikers Viktor Medwedtschuk gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft vor.

Nach der Ablehnung eines Besuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hat die Ukraine Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kiew eingeladen. »Das haben wir auch so kommuniziert, dass mein Präsident und die Regierung sich darauf sehr freuen würden, wenn der Bundeskanzler Olaf Scholz Kiew besucht«, sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, am Dienstagabend auf ProSieben und Sat.1. Bei dem Besuch solle es darum gehen, wie Deutschland der Ukraine mit schweren Waffen im Kampf gegen Russland helfen kann.

Ungeachtet des Krieges in der Ukraine hat nach Regierungsangaben in fast allen Landesteilen die Frühjahrsaussaat begonnen. Ausnahme sei das ostukrainische Gebiet Luhansk, sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal in der Nacht zu Mittwoch in Kiew. Luhansk ist fast vollständig in der Hand russischer Truppen.

Die Regierung stelle 3,5 Milliarden Hrywnja für verbilligte Kredite an den Agrarsektor zur Verfügung. Auch die Registrierung von landwirtschaftlicher Technik solle vereinfacht werden. Die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt. Das sagt Moskau Putin zeigte sich am Dienstag siegesgewiss, dass die Ziele der sogenannten Spezialoperation erreicht würden. »Daran gibt es keinen Zweifel«, sagte er bei einer Besichtigung des russischen Weltraumbahnhofs »Wostotschny« im Fernen Osten des Landes. Die russische Armee folge in der Ukraine »dem Plan, genau wie ihn der Generalstab aufgestellt hat«. Moskau konzentriere sich im Moment darauf, sicherzustellen, dass die Ölindustrie weiterhin funktioniere, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Dem russischen Energieminister Nikolai Shulginow zufolge wolle Russland Öl- und Ölprodukte an befreundete Länder in jeder Preisspanne verkaufen. Das habe er in einem Interview mit der russischen Tageszeitung »Iswestija« gesagt. Laut Shulginow sind Rohölpreise im Bereich von 80 bis 150 Dollar pro Barrel grundsätzlich möglich. Internationale Reaktionen US-Präsident Joe Biden hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin angesichts der Gräueltaten in der Ukraine mit deutlichen Worten »Völkermord« vorgeworfen. »Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer sein zu können, einfach auszuradieren«, sagte der Demokrat bei einem Besuch im US-Bundesstaat Iowa. Biden hatte am Nachmittag bereits im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg von Völkermord gesprochen – allerdings noch weniger deutlich. Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck drückt bei den deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine aufs Tempo. »Es nützt nichts, wenn wir sagen: In einem Dreivierteljahr kriegt ihr irgendwas. Jetzt muss das Zeug da runter. Und so handeln wir auch«, sagte der Grünenpolitiker am Dienstagabend auf ProSieben und Sat.1. Die Ukraine fordert mit Blick auf die erwartete Offensive Russlands in der Ostukraine schwere Waffen wie Kampfpanzer, Artilleriegeschütze und Luftabwehrsysteme von Deutschland. »Wir erwarten den Angriff der Russen ja in den nächsten Tagen. Das heißt, alles, was der ukrainischen Armee jetzt hilft, muss schnell geliefert werden«, sagte Habeck. Die liefernden Länder dürften sich jedoch auch »nicht total entblößen«, sondern müssten ihre eigene Verteidigungsfähigkeit erhalten.

Bild vergrößern Ukrainische Panzer in einem AUßenbezirk von Kiew Foto: Evgeniy Maloletka / dpa

Nach einem Ukrainebesuch haben sich drei führende Parlamentarier der Ampelkoalition für weitere Waffenlieferungen, einen schnellstmöglichen Importstopp für russisches Öl und eine klare EU-Perspektive für die Ukraine ausgesprochen. »Im Bundestag dürfte es dafür breite Mehrheiten geben. Deutschland muss noch mehr Verantwortung übernehmen«, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse für Auswärtiges, Verteidigung und Europa, Michael Roth (SPD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne). Mehr dazu erfahren Sie hier. Wirtschaftliche Reaktionen Der niederländische Zoll hat 20 Jachten im Zusammenhang mit den Russland-Sanktionen festgesetzt. Die Schiffe befänden sich unter »erhöhter Beobachtung«, teilte die Behörde am Dienstag mit. »Sie dürfen nicht geliefert, weitergegeben oder exportiert werden.« 14 der Jachten befinden sich demnach noch im Bau, zwei sind bereit zur Auslieferung und vier werden gerade gewartet. Sie sind zwischen 8,5 und 120 Meter lang.

Was heute passiert Finnlands Regierungschefin Sanna Marin besucht die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Wichtigstes Thema wird wohl die Verteidigungszusammenarbeit der Länder sein. Auch die Frage nach möglichen Nato-Beitrittsanträgen dürfte eine Rolle spielen. Die finnische Regierung will auch eine sicherheitspolitische Analyse zu den Vor- und Nachteilen eines Nato-Beitritts vorlegen.

Auch bei der Stadtratssitzung von Leipzig wird der Krieg in der Ukraine Thema sein: Es wird eine Videobotschaft von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, erwartet. Die Rede ist für 14.15 Uhr geplant.