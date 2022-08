Satellitenbilder zeigen laut dem aktuellen Bericht aufgewühlte Erde nahe der Anstalt, die auf mögliche Gräber schließen lasse. Allerdings seien diese potenziellen Gräber schon am 11. April beziehungsweise am 27. Juli gefunden worden, also vor dem Tod der Gefangenen. Ein früherer Gefangener in Oleniwka berichtete demnach, er habe während seiner Gefangenschaft Gräber ausheben müssen.