Leopard-Lieferung nur bei US-Zusage für Abrams?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll sich unterdessen in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden zu möglichen Kampfpanzerlieferungen geäußert haben. Scholz soll dabei klargestellt haben, dass Deutschland nur liefern könne, wenn die USA ihrerseits der Ukraine Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung stellen, berichteten die »Süddeutsche Zeitung « und die »Bild «. Biden habe sich in dem Gespräch am Dienstag offenbar noch nicht festgelegt.

Die Bundesregierung wollte sich am Abend auf eine SPIEGEL-Anfrage zu den Berichten nicht äußern. Scholz hat in der Debatte über Waffenlieferungen seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr aber stets betont, Deutschland unternehme keine Alleingänge, sondern stimme sich bei wichtigen Schritten immer mit den Partnern eng ab – insbesondere mit den USA und Frankreich. In den vergangenen Tagen hatte der Entscheidungsdruck auf Scholz deutlich zugenommen , den Weg für Lieferungen von Leopard-2-Panzern freizumachen.