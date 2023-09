Das US-Verteidigungsministerium will der Ukraine erstmals panzerbrechende Uranmunition liefern. In einem neuen Rüstungspaket im Umfang von 175 Millionen Dollar (rund 163 Millionen Euro) ist auch Munition vom Kaliber 120 Millimeter mit abgereichertem Uran enthalten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor .