»Slawa Ukraini«, sagt ein Mann auf einem Video. Er steht in einem Waldgebiet, trägt eine Uniform mit ukrainischer Flagge auf dem Arm. Und er ist offenbar unbewaffnet. In der Hand hält er eine Zigarette, er zieht daran und stößt dann die Worte aus, die so viel bedeuten wie »Ruhm der Ukraine«, und seine letzten sind. Dann ist eine Maschinengewehrsalve zu hören. Der Mann bricht zusammen. Das Video endet.