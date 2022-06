Am 98. Tag des Ukrainekriegs versprechen Deutschland und die USA Kiew neue Waffen.

Russland reagiert mit Drohungen.

In Sjewjerodonezk spitzt sich die Lage zu.

Waffen für die Ukraine

US-Präsident Joe Biden verkündet in einem Gastbeitrag für die »New York Times« , dass die USA der Ukraine modernere Raketensysteme liefern werden. Mit den Raketensystemen solle das angegriffene Land in der Lage versetzt werden, »wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine« präziser zu treffen. US-Außenminister Antony Blinken zufolge soll die Ukraine mit den Waffen nicht auf Ziele auf russischem Territorium feuern.