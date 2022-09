Franziskus erwähnte den zuletzt aufgeflammten Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, in dem es inzwischen eine Waffenpause gibt. Russland ist Schutzmacht Armeniens und eigentlich ein Friedensgarant in dem jahrzehntelangen Konflikt. »Hier ein Garant für Frieden, dort führt man Krieg«, sagte Franziskus in Richtung Moskau.

Dennoch meinte der 85 Jahre alte Argentinier, dass man auch mit einem Aggressor wie Russland den Dialog suchen müssen. Das sei schwer, müsse aber getan werden. »Man muss allen die Möglichkeit zum Gespräch geben, allen«, sagte Franziskus. Er wolle keinen Dialog mit irgendeiner Partei ausschließen, »auch nicht mit dem Aggressor«.