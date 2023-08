Die beiden Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo hatten in der Nacht vorübergehend Starts und Landungen ausgesetzt. Das sagte ein Vertreter der Luftverkehrsdienste der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, ohne jedoch einen Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs zu nennen.

Das sagt Kiew

Nach dem tödlichen russischen Raketenangriff auf die Stadt Tschernihiw in der Nordukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine entschlossene Reaktion angekündigt. »Unsere Soldaten werden Russland eine Antwort auf diesen Terroranschlag geben – eine spürbare Antwort«, sagte er am Samstag in seiner nächtlichen Videoansprache. Unter den sieben Todesopfern des Raketenangriffs im Stadtzentrum war nach seinen Angaben ein sieben Jahre altes Mädchen. 144 Menschen seien verletzt worden.