Ukrainekrieg Putin besucht die zerstörte Hafenstadt Mariupol

Nach seinen Besuchen in der Ukraine sei Putin in Rostow am Don mit den Befehlshabern der in der Ukraine kämpfenden russischen Streitkräfte zusammengetroffen. Unter anderem habe ihm Generalstabschef Waleri Gerassimow Bericht über die Lage an den Fronten erstattet.

Selenskyj macht Weltgemeinschaft schwere Vorwürfe

Der ukrainische Präsident Selenskyj machte in seiner jüngsten Videobotschaft die Passivität der Weltgemeinschaft in Syrien vor einigen Jahren, als Putin dort Präsident Baschar al-Assad mit seinen Bomben an der Macht hielt, für den Beginn des Kriegs in der Ukraine verantwortlich. »Die Menschen in Syrien haben keinen angemessenen internationalen Schutz erhalten, und dies hat dem Kreml und seinen Komplizen das Gefühl gegeben, straffrei zu sein«, sagte Selenskyj.