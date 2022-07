Russlands Präsident Putin verlässt erstmals seit Kriegsbeginn postsowjetischen Raum – und besucht Iran

Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan sind für das Gipfeltreffen mit ihrem iranischen Amtskollegen in Irans Hauptstadt Teheran gelandet. Erdoğan und seine Delegation wurden am Hauptstadtflughafen Mehrabad empfangen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Montagabend berichtete. Auch Putin traf nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna in Teheran ein. Es ist das erste Mal seit Kriegsbeginn am 24. Februar, dass er den postsowjetischen Raum verlässt.