Die Bewohner der Gebiete in der Ukraine würden »auf ewig unsere Bürger«, so Putin in seiner Ansprache. Er fordere »das Kiewer Regime auf, die Gefechte sofort einzustellen, alle Feindseligkeiten einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren«, sagte Putin. »Dazu sind wir bereit.« Russland werde aber nicht über die Entscheidung der Menschen in Donezk, Luhansk, Saporoschschja und Cherson diskutieren. »Ihre Entscheidung ist gefallen, und Russland wird sie nicht verraten«, so Putin.

Der russische Präsident unterzeichnete Verträge, die die im Osten und Süden des Nachbarlands gelegenen Regionen Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja zu einem Teil Russlands machen sollen. Die Verträge außerdem von Vertretern der durch Moskau eingesetzten Führungen in den besetzten Gebieten unterzeichnet. Sie wohnten der Zeremonie im Großen Kremlpalast ebenfalls bei. Anschließend ertönte die russische Nationalhymne.