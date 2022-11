Wenige Tage nach dem Abzug der russischen Truppen aus Cherson hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die südukrainische Stadt besucht.

»Wir kommen Schritt für Schritt in unser ganzes Land«, sagte Selenskyj laut der »New York Times «. »Ich bin froh, dass wir in Cherson sind.« Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert den Präsidenten mit folgenden Worten: »Wir sind bereit zum Frieden, zum Frieden für unser ganzes Land.« Selenskyj dankte demnach auch der Nato und anderen Verbündeten für ihre Unterstützung im Krieg gegen Russland.