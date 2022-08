Krieg in Osteuropa Selenskyj kündigt Vergeltung für »brutalste Bombenangriffe auf Mykolajiw« an

Putin setzt neue Marine-Doktrin in Kraft

In der russischen Ostseemetropole St. Petersburg wurde am Sonntag der Tag der Seestreitkräfte gefeiert. Dazu war auch Kremlchef Wladimir Putin angereist. Er setzte eine neue Marine-Doktrin in Kraft, die Russlands Seegrenzen – darunter in der Arktis und im Schwarzen Meer – festlegen soll. Bei einer Parade mit Kriegsschiffen kündigte Putin zudem an, dass die neue Hyperschall-Seerakete »Zirkon« bald in den Dienst gestellt werde.