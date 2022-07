Unterdessen meldete der Generalstab in Kiew, dass die russischen Einheiten beim Kohlekraftwerk Wuhlehirsk im Gebiet Donezk Kampferfolge erzielt hätten. Am benachbarten Frontabschnitt seien Angriffe in Richtung der Städte Bachmut und Siwersk abgewehrt worden. Im Charkiwer Gebiet seien russische Attacken ebenso gescheitert. Mehrere Dutzend Orte seien vor allem in den Gebieten Charkiw und Donezk mit Artillerie beschossen oder von der Luftwaffe bombardiert worden, hieß es. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Seit dem russischen Einmarsch vor fünf Monaten haben die Vereinten Nationen offiziell mehr als 5200 getötete Zivilisten registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings deutlich höher liegen.