Schon beim Kreuzweg am Karfreitag hatten von Gewalt und Krieg Betroffene Botschaften der Versöhnung verlesen. So erzählte ein ukrainischer Jugendlicher, wie er vor dem Krieg nach Italien floh. Ein junger Russe betete für den Frieden. Im vergangenen Jahr sorgte eine ähnliche Geste für Kontroversen – so auch in diesem. Die ukrainische Botschaft am Heiligen Stuhl verbreitete Kritik von Oleg Nikolenko, Sprecher des Außenministeriums in Kiew. Dieser sagte, Kiew sei »enttäuscht, dass der Heilige Stuhl die Argumente der ukrainischen Seite bezüglich des verletzenden Charakters einer solchen Geste nicht berücksichtigt« habe. »Der Versuch, die Ukraine, die leidet, und Russland, das das Leid verursacht, gleichzusetzen, ist einer Versöhnung nicht förderlich.«