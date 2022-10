Lieber mit dem Kleinboot durch die Beringsee als in den Ukrainekrieg: Um ihre Mobilisierung zu verhindern, sind zwei Russen offenbar mit einem Boot von Russland in die USA geflohen. Wie das Büro der republikanischen Senatorin des US-Bundesstaats Alaska, Lisa Murkowski, mitteilte, sind die beiden Männer auf einer abgelegenen Insel in der Beringsee angekommen und haben dort Asyl beantragt.