London: Putin könnte Freitag Aufnahme von besetzten Gebieten bekanntgeben

08.03 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium schließt nicht aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin schon am Freitag formell die Aufnahme der besetzten ukrainischen Gebiete in die Russische Föderation bekannt geben könnte. An dem Tag sei eine Ansprache Putins vor beiden Kammern des Parlaments angesetzt. Es bestehe eine »realistische Möglichkeit«, dass Putin die Rede nutzen werde, um offiziell die Aufnahme zu verkünden, heißt es im täglichen Lagebericht des Ministeriums, der sich auf Erkenntnisse des britischen Militärgeheimdienstes stützt. In russisch-besetzten Gebieten laufen noch bis heute die Scheinreferenden über einen Anschluss an Russland.