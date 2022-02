+++ News zur Krise in Osteuropa +++ Augenzeugen berichten von angeblichen Militärkolonnen im Donbass

In der Stadt Donezk sind offenbar erste russische Armeefahrzeuge aufgefahren – darunter auch Panzer. Noch in der Nacht will der Uno-Sicherheitsrat wegen der Eskalation zusammenkommen. Der Überblick.