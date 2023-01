Am Dienstag haben nun die von Russland installierten Behörden erklärt, sie hätten die Kontrolle über die Stadt. »Auf dem Territorium der Volksrepublik Donezk haben russische Truppen Soledar befreit«, hieß es in einem Beitrag auf Telegram.

Russland hatte am Freitag erklärt, dass seine Streitkräfte die Kontrolle über Soledar übernommen hätten. Wolodymyr Selenskyj hielt hingegen in seiner täglichen Videoansprache fest, dass die Kämpfe um den Ort andauern. »Der harte Kampf um Donezk geht weiter«, sagte Selenskyj am Freitagabend. In der vergangenen Nacht sprach Selenskyj von starken russischen Truppenkonzentrationen im Donbass, speziell um die Städte Bachmut und Soledar, aber auch im Süden der Ukraine.