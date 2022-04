News zum Krieg in Osteuropa Selenskyj übergibt Fragebogen zu EU-Beitritt

Bürgermeister Klitschko: Kiew weiter von russischen Angriffen bedroht

Vitali Klitschko am 1. April in Kiew

00.50 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Einschätzung von Bürgermeister Vitali Klitschko weiterhin von russischen Angriffen bedroht. »Kiew war und bleibt ein Ziel des Aggressors«, teilte er am Montagabend per Telegram mit . Er rate den geflohenen Einwohnerinnen und Einwohnern der Metropole dringend, lieber an einem sichereren Ort zu bleiben. »Aufgrund der militärischen Daten und der jüngsten Entwicklungen können wir nicht ausschließen, dass Kiew weiterhin von Raketenangriffen bedroht ist«, sagte Klitschko. Auf einige Bezirke seien zuletzt Raketen abgefeuert worden. »Daher können wir die Sicherheit in der Stadt nicht garantieren.« Es gebe weiterhin viele Kontrollpunkte in Kiew und auch eine nächtliche Ausgangssperre.