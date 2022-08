Melnyk hofft auf Abschiedsgespräch mit Scholz

10.22 Uhr: Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hofft vor Ende seines Dienstes noch auf ein klärendes Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz. »Es würden zehn Minuten ausreichend sein, um einiges mitzuteilen, mich zu bedanken, auch zu entschuldigen, aber auch zu bedanken, was uns in diesem halben Jahr zuteilwurde«, sagte Melnyk in der Sendung »RTL direkt«.