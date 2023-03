Medwedew nennt etwaige Verhaftung Putins »Kriegserklärung«

07.00 Uhr: Russlands früherer Präsident Dmitrij Medwedew hat eine etwaige Festnahme von Wladimir Putin im Ausland infolge des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs als Kriegserklärung an sein Land bezeichnet. Das sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. »Stellen wir uns vor – natürlich ist dies eine Situation, die nie eintreten wird, ja – aber stellen wir uns vor, dass sie tatsächlich passiert ist. Ein amtierender Präsident einer Atommacht kommt zum Beispiel nach Deutschland und wird verhaftet. Was ist das? Eine Kriegserklärung an die Russische Föderation«, sagte Medwedew.