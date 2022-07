Nach Protesten und Drohungen aus Moskau erstellte die EU-Kommission neue Leitlinien für den Transitverkehr nach Kaliningrad. Russland darf jetzt auf der Sanktionsliste stehende zivile Güter wieder ohne große Einschränkungen per Bahn durch Litauen bringen. Den Leitlinien zufolge muss dies in den bislang üblichen Mengen erfolgen. Wann genau der Transit wieder aufgenommen wird, ist noch unklar.

Ukrainischer Sprachbeauftragter droht Selenskyj für Englischäußerungen

14.49 Uhr: In der Ukraine hat der Sprachbeauftragte, Taras Kremin, Beamten wegen Äußerungen auf Deutsch, Englisch und Russisch mit Geldstrafen gedroht. »Unter den Bedingungen des Kriegsrechts verstoßen einzelne Staatsangestellte weiter gegen das Gesetz über die Amtssprache«, zitierten örtliche Medien Kremin unter Verweis auf einen Facebook-Eintrag. Eine Überprüfung habe ergeben, dass seit März rund zwei Dutzend Staatsangestellte in der Dienstzeit nicht Ukrainisch gesprochen hätten. Als Beispiel führte die Behörde englischsprachige Äußerungen von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Besuchen des US-Schauspielers Sean Penn und des britischen Milliardärs Richard Branson an.

Gerügt wurde auch ein deutschsprachiges Interview des Gouverneurs von Tscherniwzi, Serhij Ossatschuk, für den Fernsehsender »Welt«. Ebenso kritisierten die Sprachwächter ein auf Russisch geführtes Interview des Odessaer Bürgermeisters Hennadij Truchanow mit der »Süddeutschen Zeitung«.

Kremin betonte, dass ab kommenden Samstag eine Verschärfung des geltenden Sprachgesetzes in Kraft tritt. Danach können solche Verstöße mit Geldstrafen von umgerechnet bis zu 320 Euro bestraft werden.

Grundlage ist ein 2019 kurz vor dem Amtsantritt von Selenskyj verabschiedetes Gesetz. Dieses schreibt zur Zurückdrängung der russischen Sprache Ukrainisch in weiten Lebensbereichen vor. Ab Samstag müssen Unternehmensauftritte im Internet zwingend Ukrainisch als Hauptsprache haben. Ukrainisch ist auch als Unternehmenssprache vorgeschrieben. Es gelten bereits seit Langem strenge Quoten für Printmedien, Radio und Fernsehen.



Zahl der Toten in Winnyzja steigt auf 20

13.53 Uhr: Bei dem Angriff auf die Stadt Winnyzja meldet die Ukraine nun mindestens 20 Todesopfer, darunter drei Kinder. Bei dem Angriff mit drei Raketen sei auch ein medizinisches Zentrum getroffen worden, heißt es nun. Das ukrainische Militär teilte mit, Russland habe von einem U-Boot im Schwarzen Meer aus Kalibr-Raketen auf Winnyzja abgefeuert. Russland hat den Angriff bis dato nicht bestätigt.

US-Thinktank: Russische Regionen sollen freiwillige Kämpfer mobilisieren

12.38 Uhr: Der US-Militärthinktank Institute for the Study of War (ISW) kommt zu dem Schluss, dass Russlands administrative Einheiten angewiesen worden sind, Freiwillige für den Kampfeinsatz in der Ukraine zu stellen. Das ISW beruft sich dabei auf russische Militärblogger und Medienberichte, die von der Zusammenstellung von je einem Bataillon pro Gebiet, autonome Republik oder Stadt mit entsprechendem Status, sprechen.

Nach Einschätzung des Thinktanks beabsichtigt der Kreml auf diese Weise, seine personellen Verluste auszugleichen, ohne auf eine Generalmobilmachung oder den Kampfeinsatz von Wehrdienstleistenden zurückzugreifen. Die Rekrutierten würden mit einem hohen Sold gelockt.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Ria zufolge, er wisse nichts vom Aufbau einer solchen Einheit in Moskau. Zuvor hatte die regierungskritische Exilzeitung Meduza berichtet, in der Stadt werde ein Regiment zusammengestellt.

Geburtsklinik im Donbass: Wo der Tod präsent ist, wenn das Leben beginnt

12.38 Uhr: In der Geburtsklinik in Pokrowsk im Donbass gilt die Zwei-Mauer-Regel: Nur Räume, die zwei fensterlose Wände haben, werden als Kreißsaal genutzt, wegen der Bomben. In dem Wahnsinn aus Alarm und Beschuss bringen Frauen ihre Babys zur Welt: