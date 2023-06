+++ Krieg in Osteuropa +++ Russische Grenzregion Belgorod meldet intensiven Beschuss

Russische Nationalisten haben die zweite Phase der »Befreiung« von Belgorod angekündigt. Der dortige Gouverneur berichtet von nächtlichem Dauerfeuer. In Telegram-Kanälen ist von feindlichen Panzern an der Grenze die Rede. Und: Selenskyj ist in Moldau. Die News.