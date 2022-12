Holcim hatte den Ausstieg aus Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine im Frühling beschlossen und seither einen Käufer gesucht. Das russische Geschäft wurde seit März 2022 nicht mehr in den Büchern geführt.

Selenskyj bittet Neuseeland um Hilfe bei der Minenräumung

7 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat um internationale Hilfe bei der Beseitigung russischer Minen in seinem Land gebeten. In einer Videoansprache an das neuseeländische Parlament sagte er am Mittwoch: »Es kann kein Kind wirklich in Frieden leben, solange es von einer versteckten russischen Mine getötet werden kann.« Er forderte Neuseeland, dessen Streitkräfte im Bereich der Minenräumung als besonders erfahren gelten, auf, die internationalen Anstrengungen zur Minenräumung in seinem Land anzuführen.