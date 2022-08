+++ Krieg in der Ukraine +++ London zieht nach sechs Monaten Krieg eine negative Bilanz für Russland

Das Land werde keinen engeren Verbündeten haben als Großbritannien, versprach Außenministerin Liz Truss in der Zeitung »Telegraph«. Sie kündigte an, noch mehr Geheimdienstinformationen über russische Desinformationstaktiken freizugeben, »um der Welt Putins Strategie zu enthüllen«. Ihr Konkurrent um die Nachfolge des scheidenden Premiers Johnson, Ex-Finanzminister Rishi Sunak, lobte die Menschen in der Ukraine in einem offenen Brief für ihren Widerstand. Wer Johnson in der Downing Street nachfolgt, entscheidet sich am 5. September.

Moskau: Offensive in der Ukraine verläuft absichtlich langsamer

10.01 Uhr: Die Verlangsamung der russischen Offensive in der Ukraine ist Verteidigungsminister Sergej Schoigu zufolge Absicht. »Es wird alles getan, um Opfer unter den Zivilisten zu vermeiden«, sagte Schoigu bei einem Treffen von Verteidigungsministern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan. »Natürlich verlangsamt das die Geschwindigkeit der Offensive, aber wir machen das mit Absicht.«