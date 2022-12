Kiew: Hafen von Odessa nimmt Betrieb wieder auf

9.41 Uhr: Der Hafen von Odessa nimmt den Betrieb wieder auf. Das gab ein Sprecher des ukrainischen Infrastrukturministeriums bekannt. Nach einem russischen Angriff auf die Energieversorgung der Region musste er eingestellt werden.

Noch keine Einigung beim neunten Sanktionspaket

9.25 Uhr: Die EU-Mitgliedsländer haben sich noch nicht auf ein neuntes Sanktionspaket geeinigt. Es gebe noch offene Fragen, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor einem Treffen der EU-Außenminister. Er hoffe, dass diese noch am Montag oder am Dienstag geklärt würden.

Russland laut London ohne Schlagkraft für Eroberungen in Ukraine

8.45 Uhr: Russland verfügt nach britischer Einschätzung derzeit nicht über Fähigkeiten für Eroberungen in der Ukraine. Russland halte zwar weiter an seinem Minimalziel – vollständige Kontrolle über die süd- und ostukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja – fest, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. »Es ist jedoch derzeit unwahrscheinlich, dass die russische Strategie ihr Ziel erreicht«, hieß es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Die russischen Truppen seien derzeit kaum in der Lage, zuletzt verlorene Gebiete zurückzuerobern. »Es ist unwahrscheinlich, dass die russischen Bodentruppen in den nächsten Monaten operativ bedeutende Fortschritte machen werden.«