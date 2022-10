Kreml hält Schwarzmeer-Getreidehandel für »kaum durchführbar« und lehnt einen Kommentar zur Wiederaufnahme ab

12.31 Uhr: Moskau hat erklärt, das Abkommen über ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer sei ohne russische Beteiligung »kaum noch durchführbar«. Russland könne nicht mehr die Sicherheit solcher Transporte garantieren. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow beschuldigte zudem die Ukraine, das von der Türkei vermittelte Abkommen zu untergraben. Auf die Frage, unter welchen Umständen Russland wieder teilnehmen könnte, wollte er nicht antworten.

Ukrainisches und tschechisches Kabinett tagen gemeinsam in Kiew

12.19 Uhr: Trotz der neuen russischen Raketenangriffe ist Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala mit sieben Ministern nach Kiew gereist. Dort stand eine gemeinsame Sitzung mit dem ukrainischen Kabinett auf dem Programm – eine Premiere seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als acht Monaten. Tschechien hat noch bis zum Jahresende in der EU die Präsidentschaft inne.

Unter der liberalkonservativen Regierung hat das EU- und Nato-Land in diesem Jahr bereits Rüstungsgüter im Wert von umgerechnet mehr als 1,9 Milliarden Euro an die Ukraine geliefert. Am Sonntag waren Zehntausende in Prag auf der Straße, um Solidarität mit der Ukraine zu bekunden und die Politik ihrer Regierung zu unterstützen.

EKD-Ratsvorsitzende ruft in Wittenberg zu Friedensgesprächen auf

12.15 Uhr: In ihrer Predigt am Reformationstag in der Schlosskirche Wittenberg hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Annette Kurschus, zu Friedensgesprächen aufgerufen. Sie ermutigte die Menschen, der Kraft des Wortes im Ukrainekrieg mehr zuzutrauen. »Die Alternative zum gerechten Frieden darf doch nicht endloser Krieg sein. Niemals darf Krieg die Politik ersetzen«, sagte sie laut Mitteilung während eines Festgottesdienstes am Ursprungsort der Reformation. »Darum: Verachtet Verhandlungen nicht. Glaubt an die Kraft des geistesgegenwärtigen Wortes. Traut den kleinsten Schritten etwas zu.«

Ukraine schoss offenbar 44 von 50 Raketen ab, berichtet die Luftwaffe

11.58 Uhr: Bei den Angriffen der russischen Truppen auf verschiedene ukrainische Städte wurden offenbar mehr als 50 Marschflugkörper abgefeuert. 44 von ihnen seien von der Luftabwehr abgefangen und zerstört worden, berichtet die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram .

Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen.