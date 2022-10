Explosionen erschüttern Kiew, Angriffe auch auf Charkiw und Saporischschja

7.44 Uhr: Russland hat zahlreiche Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. In weiten Teilen des Landes gab es Luftalarm, die ukrainische Flugabwehr war aktiv, wie die Behörden mitteilten. In der Hauptstadt Kiew, in Charkiw und Saporischschja waren demnach Explosionen zu hören. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich in Schutzbunkern und anderen Räumen in Sicherheit zu bringen. Teils gab es Berichte über Ausfälle von Strom, Handynetz und Wasserversorgung.

Nach ersten offiziellen Angaben starteten die russischen Truppen – wie an den vergangenen Montagen – wieder Dutzende Raketenangriffe während des morgendlichen Berufsverkehrs. Dabei gab es immer wieder Tote und Verletzte. Über aktuelle Opfer ist zunächst nichts bekannt. Russland hatte erklärt, besonders die Energie-Infrastruktur ins Visier zu nehmen. Die Ukraine spricht von »Energieterror« mit dem Ziel, die Menschen in Dunkelheit, Kälte und Angst zu stürzen und so in die Flucht in die EU zu treiben.