Ukrainekrieg löst laut Caritas große Spendenwelle aus

8.25 Uhr: Der Ukrainekrieg hat bei der katholischen Hilfsorganisation Caritas International ein beispielloses Spendenaufkommen für eine einzelne Krise ausgelöst. Für die Nothilfe in dem Land seien bis zum 6. Dezember rund 71 Millionen Euro zusammengekommen, berichtete das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbands. Das sei mehr als für die Hilfe nach der Tsunamikatastrophe in Südasien 2004 gespendet wurde. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren von privaten Spendern, Klöstern und Medienstiftungen zusammen knapp 90 Millionen Euro zusammengekommen. Inklusive staatlicher und kirchlicher Zuschüsse hatte Caritas International rund 147 Millionen Euro eingenommen.

Die Caritas kümmert sich in der Ukraine unter anderem um das Verteilen von Nahrungsmitteln und Trinkwasser. »Unsere Spender spüren natürlich auch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und die Folgen des Ukrainekrieges«, sagte der Leiter von Caritas International, Oliver Müller der Nachrichtenagentur dpa. Spenderinnen und Spender in Deutschland seien sich aber bewusst, dass Millionen Menschen weltweit stärker von Krisen betroffen seien. »Unsere Spender zeigen große Solidarität, weil sie wissen, wie bitter notwendig das in diesen Zeiten ist.« Die Hilfsorganisation erwartet im zu Ende gehenden Jahr unter dem Strich mehr Spendeneinnahmen.

Was in der Nacht geschah: Drohnenangriff auf Kiew, Ukraine wappnet sich für Treffen von Putin und Lukaschenko

5.14 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt wird erneut attackiert. Russische Soldaten sollen an einer Militärübung in Belarus teilnehmen. Und: Putin trifft heute Machthaber Lukaschenko in Minsk. Lesen Sie hier die jüngsten Entwicklungen aus der Nacht.