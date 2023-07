Kreml-Politiker spricht von 700.000 ukrainischen Kindern in Russland



Russland hat nach Ansicht westlicher Experten mit der Verschleppung von ukrainischen Kindern Kriegsverbrechen begangen. Der Kreml selbst spricht nicht von Deportationen, sondern von Evakuierungen.



Nach eigenen Angaben hat Russland bisher rund 700.000 Kinder aus der Ukraine auf russisches Territorium gebracht. Dies teilte Grigori Karasin, Vorsitzender des internationalen Ausschusses des russischen Föderationsrates und ehemaliger stellvertretender Außenminister, in der Nacht auf mit. Die Kinder, die vor Bomben und Beschuss in den Konfliktgebieten geflohen seien, hätten in Russland »Zuflucht gefunden«. Nach Angaben der Ukraine wurden 19.492 ukrainische Kinder illegal nach Russland deportiert.